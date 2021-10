Germania prima qualificata per Mondiali in Qatar (Di lunedì 11 ottobre 2021) Battendo 4 - 0 la Macedonia del Nord a Skopje, la Germania si è matematicamente qualificata per la fase finale del Mondiale 2022 in Qatar. E' la prima nazionale ha raggiungere tale traguardo dopo ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Battendo 4 - 0 la Macedonia del Nord a Skopje, lasi è matematicamenteper la fase finale del Mondiale 2022 in. E' lanazionale ha raggiungere tale traguardo dopo ...

Germania prima qualificata per Mondiali in Qatar - Calcio Agenzia ANSA NAZIONAPOLI - Macedonia del Nord-Germania 0-4: Elmas in campo tutta la partita Eljif Elmas, centrocampista della Macedonia del Nord e del Napoli, è stato protagonista nel match tra la sua nazionale e la Germania, conclusasi con la vittoria dei tedeschi per 4-0. Grazie a questa p ...

