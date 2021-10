Germania prima qualificata per la Coppa del Mondo in Qatar (Di martedì 12 ottobre 2021) La Germania è la prima squadra a qualificarsi per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar. La squadra di Hansi Flick ha vinto 4-0 contro la Macedonia del Nord. Tra i gol, doppietta di Timo Werner. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 12 ottobre 2021) Laè lasquadra a qualificarsi per ladel2022 in. La squadra di Hansi Flick ha vinto 4-0 contro la Macedonia del Nord. Tra i gol, doppietta di Timo Werner.

