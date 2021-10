Germania | Gnabry | «Il Mondiale? È il nostro grande obiettivo» – VIDEO

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Sergeha parlato in conferenza stampa deldelladi Flick: il2022 Sergeha parlato in conferenza stampa deldelladi Flick: il2022 in Qatar. «Puntiamo al titolo, abbiamo le qualità per riuscirci. Basti pensare alla squadra, alle sue potenzialità e ovviamente alla tradizione, che vuole la nazionale tedesca sempre pronta ad ambire alla vittoria. Nulla è cambiato, nonostante i recenti fallimenti. Credo che questi facciano parte del calcio. Ora vogliamo tornare a fare un gioco d’attacco, con rinnovato impulso. E ilè il...

CalcioNews24 : La sicurezza di #Gnabry - CORNERNEWS24 : #Calcio - Mondiali: qualificazioni;vincono l'Olanda e Germania Gnabry e Muller rimontano la Romania,Ilicic trascina la Slovenia - Ticinonline : La Germania ringrazia Gnabry e Müller #germania #romania - sportli26181512 : Qatar 2022, i risultati delle qualificazioni: vincono Germania e Olanda: Gnabry e Muller rimontano la Romania e reg… - im_jordanv : Intanto, la Germania l'ha pareggiata con Gnabry. Anche lui, ha incrociato bene. 62'. ???? 1-1 ???? -

Sergeha parlato in conferenza stampa del grande obiettivo delladi Flick: il Mondiale 2022 Sergeha parlato in conferenza stampa del grande obiettivo delladi Flick: il Mondiale 2022 in Qatar. "Puntiamo al titolo, abbiamo le qualità per ...e poi Muller a spazzar via ogni paura. Laha raggiunto quota 18 punti dopo il successo in rimonta sulla Romania (passata quasi subito in vantaggio con un pezzo di bravura di Ianis Hagi ...Questa sera in scena il match tra Macedonia del Nord e Germania valevole per l'8a giornata del Gruppo J di qualificazione a Qatar 2022: info partita, probabili formazioni, diretta TV e streaming grati ...Serge Gnabry ha parlato in conferenza stampa del grande obiettivo della Germania di Flick: il Mondiale 2022 Serge Gnabry ha parlato in conferenza stampa del grande obiettivo della Germania di Flick: i ...