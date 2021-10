GAZZETTA – Spalletti disegna un nuovo ruolo per Mertens. Il tecnico rende il Napoli imprevedibile: I dettagli (Di lunedì 11 ottobre 2021) Spalletti rilancia Mertens. Il tecnico ha studiato un nuovo ruolo per l’attaccante che porta in dote 135gol con il Napoli. Spalletti, Mertens E QUEI 135 GOL DI DOTE Il Napoli di Spalletti, capolista, incontra il Torino, che ha la terza difesa della Serie A. Il tecnico di Certaldo in questi giorni di sosta ha lavorato in maniera particolare sui nuovi schemi. Spalletti ha pensato ad un nuovo ruolo per Dires Mertens, come spiega l’edizione odierna della GAZZETTA dello Sport: “Mertens è la novità che sta preparando Luciano Spalletti per rendere il suo ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 11 ottobre 2021)rilancia. Ilha studiato unper l’attaccante che porta in dote 135gol con ilE QUEI 135 GOL DI DOTE Ildi, capolista, incontra il Torino, che ha la terza difesa della Serie A. Ildi Certaldo in questi giorni di sosta ha lavorato in maniera particolare sui nuovi schemi.ha pensato ad unper Dires, come spiega l’edizione odierna delladello Sport: “è la novità che sta preparando Lucianoperre il suo ...

