Gabanelli: dittatore o no, il turco Erdogan ha in mano le chiavi delle porte all'Europa dei migranti (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un passaggio obbligato per i milioni di profughi che negli ultimi 20 anni si sono mossi da Afghanistan, Siria e Iraq. Il disinvolto leader turco usa queste persone come un'occasione per incassare ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un passaggio obbligato per i milioni di profughi che negli ultimi 20 anni si sono mossi da Afghanistan, Siria e Iraq. Il disinvolto leaderusa queste persone come un'occasione per incassare ...

Advertising

mrtrevi : Turchia: come il dittatore Erdogan usa gas e migranti per ricattare l’Europa - BisengC : RT @sadape54: Turchia: come il dittatore Erdogan usa gas e migranti per ricattare l’Europa - sadape54 : Turchia: come il dittatore Erdogan usa gas e migranti per ricattare l’Europa - morry74 : Turchia: come il dittatore Erdogan usa gas e migranti per ricattare l’Europa -