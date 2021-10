‘Futura. La Festa di Roma’, alle 18 Gualtieri e Tocci (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma – In vista del ballottaggio del 17-18 ottobre la lista civica femminista, egualitaria, ecologista ‘Roma Futura’ dà appuntamento oggi, lunedì 11 ottobre, alle ore 18 ai Giardini del Verano per ‘Futura: la Festa di Roma’. Un’occasione di incontro e di riflessione politica, a cui parteciperanno: Roberto Gualtieri, candidato sindaco del centro-sinistra; Walter Tocci, saggista e politico, già vicesindaco di Roma; Giovanni Caudo, capolista di ‘Roma Futura’ e presidente uscente del Municipio III; Marta Bonafoni, consigliera della Regione Lazio e presidente di POP idee in Movimento; Rossella Muroni, deputata ecologista e componente dell’Ufficio di presidenza di Green Italia; Alessandro Capriccioli, consigliere regionale del Lazio di +Europa radicali; Susanna Greco e Paolo Leccese, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma – In vista del ballottaggio del 17-18 ottobre la lista civica femminista, egualitaria, ecologista ‘Roma Futura’ dà appuntamento oggi, lunedì 11 ottobre,ore 18 ai Giardini del Verano per: ladi. Un’occasione di incontro e di riflessione politica, a cui parteciperanno: Roberto, candidato sindaco del centro-sinistra; Walter, saggista e politico, già vicesindaco di Roma; Giovanni Caudo, capolista di ‘Roma Futura’ e presidente uscente del Municipio III; Marta Bonafoni, consigliera della Regione Lazio e presidente di POP idee in Movimento; Rossella Muroni, deputata ecologista e componente dell’Ufficio di presidenza di Green Italia; Alessandro Capriccioli, consigliere regionale del Lazio di +Europa radicali; Susanna Greco e Paolo Leccese, ...

