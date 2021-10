Futsal, serie A: Pesaro - Napoli 3 - 0, i Campioni d'Italia non steccano al debutto (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nel posticipo della prima giornata di campionato, l'Italservice riparte da una netta vittoria contro la forte neopromossa partenopea davanti alle telecamere di Sky. Per coach Fulvio Colini panchina ... Leggi su today (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nel posticipo della prima giornata di campionato, l'Italservice riparte da una netta vittoria contro la forte neopromossa partenopea davanti alle telecamere di Sky. Per coach Fulvio Colini panchina ...

Advertising

CosenzaPost : Futsal, Serie A2: buona la prima per la Pirossigeno città di Cosenza, 4-0 al Capurso - sportavellino : Serie A - Futsal, Risultati e Classifica: partono bene Pesaro, Padova e Aniene, crolla il Catania -… - daBitonto : #sport #Bitonto #calcioa5 - Ottimo esordio in #serieA per il @BitontoC5. 3-3 contro le campionesse d'#Italia del… - andreastoolbox : Futsal, il calendario della serie A: orari e dove vedere le partite su Sky l Sky Sport - AGS_Magazine : @04Sofiflorentin alla sua prima video-intervista in Italia dopo la prima giornata di Serie A col Padova. Grazie a C… -