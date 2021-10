Franzese Centro Democratico | “Manifesti abusivi | l’unica sanzione contro di me”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Di seguito nota stampa di Mimmo, candidato della lista ‘’: “Le leggi si applicano per i nemici e si interpretano per gli amici. E’ questo il motto che domina palazzo Mosti al tempo di Mastella. Migliaia dio irregolari hanno sporcato la nostra città nelle settimane che hanno preceduto il voto del 3 e 4 ottobre. Molti (la quasi totalità) sono ancora presenti e a questi se ne stanno aggiungendo di nuovi (e tanti portano un faccione in primo piano). Almeno per il momento, però, è stata comminata un’unica, nei miei confronti e su richiesta esplicita (addirittura fatta pervenire ai vigili a mezzo stampa) dal sindaco uscente. Premesso che non ho affisso alcun manifesto fuori dagli spazi destinati alla mia ...