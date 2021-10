Francesca Alotta sulla malattia | “Mi è crollato il mondo addosso”

(Di lunedì 11 ottobre 2021)è una delle protagoniste dell’ultima edizione di Tale e Quale Show: nel talent condotto da Carlo Conti la cantante sta dimostrando tutto il suo talento, le sue capacità e la sua grande simpatia. Eppure, dietro al suo sorriso genuino, si cela un grande dolore, quello di aver combattuto contro un tumore che ha cambiato la sua vita., il trauma dellaIn un’intervista al settimanale DiPiù, la cantante si è lasciata andare a una confessione su uno dei periodi più bui della sua vita, aprendo il suo cuore su questo episodio. “Era molto esteso, sono stata operata d’urgenza” ha raccontato la cantante al magazine, ripercorrendo la drammatica esperienza di qualche anno fa: “Avevo dei disturbi ‘intimi’ ma il mio ginecologo non aveva capito di cosa si trattasse. Una mia ...

Advertising

biografieonline : Francesca Alotta al settimanale DiPiù: “Ho sconfitto un tumore all’utero” - zazoomblog : Francesca Alotta e il dramma della malattia: tumore esteso all’utero il racconto drammatico - #Francesca #Alotta… - infoitcultura : Tale e Quale Show 2021: Francesca Alotta imita Adele, video puntata di ieri - andreastoolbox : Una massa tumorale estesa, il dramma di Francesca Alotta di Tale e Quale Show - elextomlinson : francesca alotta deve interpretare adele io ho paura -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Alotta

La cantante ora in gara a Tale e Quale Show ha ricordato il percorso verso la guarigione da un tumore che l'ha colpita qualche anno ...Dinanzi a lei troviamo Pierpaolo Pretelli distanziato di diciotto punti, Dennis Fantina, Deborah Johnson,e Ciro Priello.Francesca Alotta si è raccontata alle pagine di DiPiù: la donna ha parlato del suo tumore e di come ha affrontato la malattia.La cantante ora in gara a Tale e Quale Show ha ricordato il percorso verso la guarigione da un tumore che l'ha colpita qualche anno fa ...