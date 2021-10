Francesca Alotta e il dramma della malattia: tumore esteso all’utero, il racconto drammatico (Di lunedì 11 ottobre 2021) Francesca Alotta si è raccontata al settimanale DiPiù: la donna ha parlato delle difficili esperienze vissute a causa di un tumore esteso fino all’utero e degli anni passati a combattere questa malattia. Leggi anche: Tale e Quale Show, Alba Parietti contro la giuria: il duro attacco a Giorgio Panariello Francesca Alotta parla del suo tumore... Leggi su donnapop (Di lunedì 11 ottobre 2021)si è raccontata al settimanale DiPiù: la donna ha parlato delle difficili esperienze vissute a causa di unfinoe degli anni passati a combattere questa. Leggi anche: Tale e Quale Show, Alba Parietti contro la giuria: il duro attacco a Giorgio Panarielloparla del suo...

Advertising

infoitcultura : Tale e Quale Show 2021: Francesca Alotta imita Adele, video puntata di ieri - andreastoolbox : Una massa tumorale estesa, il dramma di Francesca Alotta di Tale e Quale Show - elextomlinson : francesca alotta deve interpretare adele io ho paura - chiarandreella : RT @cmqgloria: qui per dire che la standing ovation di francesca alotta è stata organizzata e io non ho staccato il culo dalla sedia - danimunynca85 : @Lilliput962 @maxbi45 @lauracivitelli @taleequaleshow Clementino l'ha cannato in pieno. Molto meglio in Ricky Marti… -