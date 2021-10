Frana a San Vito di Cadore: la roccia si distacca e sfiora il centro abitato. Le immagini del crollo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono immagini davvero terribili quelle giunte nelle ultime ore da San Vito di Cadore. Nella località bellunese una roccia si è distaccata dal Monte Marcora, causando una Frana verso la zona Chiapuzza. I vigili del fuoco hanno condiviso il video del distaccamento. Il sindaco del comune di montagna sta valutando come gestire la situazione in seguito al crollo. Frana a San Vito di Cadore: sfiorato il centro abitato Il 9 ottobre una roccia di grandi dimensioni si è staccata dalla Croda Marcora, del gruppo dolomitico del Sorapiss. I detriti, spiega il Corriere della Sera sono scesi fino a lambire la zona periferica del comune di San ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sonodavvero terribili quelle giunte nelle ultime ore da Sandi. Nella località bellunese unasi èta dal Monte Marcora, causando unaverso la zona Chiapuzza. I vigili del fuoco hanno condiviso il video delmento. Il sindaco del comune di montagna sta valutando come gestire la situazione in seguito ala Sandito ilIl 9 ottobre unadi grandi dimensioni si è staccata dalla Croda Marcora, del gruppo dolomitico del Sorapiss. I detriti, spiega il Corriere della Sera sono scesi fino a lambire la zona periferica del comune di San ...

alesarrett : RT @Georisk_IRPI: #Dolomiti sempre più fragili, effetto del riscaldamento globale - al TGR Veneto Alessandro Pasuto di @Georisk_IRPI parla… - DodiMarzollo : RT @Georisk_IRPI: #Dolomiti sempre più fragili, effetto del riscaldamento globale - al TGR Veneto Alessandro Pasuto di @Georisk_IRPI parla… - infoitinterno : Meteo Cronaca DIRETTA: VENETO, MAXI-FRANA a SAN VITO di CADORE, CROLLA un PEZZO di MONTAGNA. Il VIDEO - monicascapin77 : RT @TgrRaiVeneto: Frane come quella di San Vito sono in aumento negli ultimi anni, e in futuro lo saranno di più. Il CNR: Dolomiti fragili… - Soft_SoilMech : RT @Georisk_IRPI: #Dolomiti sempre più fragili, effetto del riscaldamento globale - al TGR Veneto Alessandro Pasuto di @Georisk_IRPI parla… -