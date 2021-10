Forza Nuova: ”Vogliono chiuderci la bocca”, la Procura sequestra il sito. La protesta monta su Telegram (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Vogliono chiuderci la bocca”, attraverso Telegram sono state registrate le prime reazioni seguite al sequestro da parte della Procura di Roma, del sito internet di Forza Nuova. Il provvedimento segue l’inchiesta dei pm relativa all’assalto della sede Cgil, a seguito del quale sono stati fermati alcuni esponenti del movimento politico, e per il quale si sta procedendo anche nei confronti del sito, per istigazione a delinquere aggravato dall’utilizzo di strumenti informatici o telematici. Max L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 11 ottobre 2021) “la”, attraversosono state registrate le prime reazioni seguite al sequestro da parte delladi Roma, delinternet di. Il provvedimento segue l’inchiesta dei pm relativa all’assalto della sede Cgil, a seguito del quale sono stati fermati alcuni esponenti del movimento politico, e per il quale si sta procedendo anche nei confronti del, per istigazione a delinquere aggravato dall’utilizzo di strumenti informatici o telematici. Max L'articolo proviene da Italia Sera.

