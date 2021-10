Forza Nuova: Ursino (Fn Palermo), ‘attacco a Cgil spartiacque, scioglierci non fermerà il popolo’ (2) (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Adnkronos) – Sulla possibilità di nuovi “attacchi” – le date del 15 ottobre, entrata in vigore del Green Pass, e il G20 a Roma del 30 e 31 ottobre sono cerchiate in rosse dal Viminale – Ursino non entra nei dettagli ma ricorda che con quanto avvenuto sabato “si è alzato il livello dello scontro”. “La lotta è fatta anche di estemporaneità, di fantasia, di impeti – sottolinea – Il popolo, strappando via il velo delle diversità preconcette, utili solo al mantenimento dello status quo, si unisce spesso spinto da sete di giustizia ed è imprevedibile. Da domani, dal 15 ottobre, e fino a che il green pass non verrà ritirato definitivamente, la rivoluzione popolare non fermerà il suo cammino, con o senza di noi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Adnkronos) – Sulla possibilità di nuovi “attacchi” – le date del 15 ottobre, entrata in vigore del Green Pass, e il G20 a Roma del 30 e 31 ottobre sono cerchiate in rosse dal Viminale –non entra nei dettagli ma ricorda che con quanto avvenuto sabato “si è alzato il livello dello scontro”. “La lotta è fatta anche di estemporaneità, di fantasia, di impeti – sottolinea – Il popolo, strappando via il velo delle diversità preconcette, utili solo al mantenimento dello status quo, si unisce spesso spinto da sete di giustizia ed è imprevedibile. Da domani, dal 15 ottobre, e fino a che il green pass non verrà ritirato definitivamente, la rivoluzione popolare nonil suo cammino, con o senza di noi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

