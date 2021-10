Forza Nuova, sito sequestrato dopo corteo No Green pass Roma (Di lunedì 11 ottobre 2021) Forza Nuova, sito internet sequestrato su disposizione della Procura di Roma dalla Polizia Postale. Il provvedimento è scattato nell’ambito dell’inchiesta dei pm capitolini sul corteo dei no Green pass di sabato scorso a Roma. Gli inquirenti procedono per il reato di istigazione a delinquere aggravato dall’utilizzo di strumenti informatici o telematici. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 ottobre 2021)internetsu disposizione della Procura didalla Polizia Postale. Il provvedimento è scattato nell’ambito dell’inchiesta dei pm capitolini suldei nodi sabato scorso a. Gli inquirenti procedono per il reato di istigazione a delinquere aggravato dall’utilizzo di strumenti informatici o telematici. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

