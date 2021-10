Forza Nuova non si arrende Dopo l’assalto alla sede della Cgil vuole il caos Landini | “È un disegno preordinato” Orlando | “Protesta usata per un salto di qualità eversivo”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) “Quello che è successo ieri è undi un gruppo organizzato che ha messo in campo un’azione squadristica e fascista. La scelta di colpire lae con essa tutto il movimento sindacale del Paese e il mondo del lavoro è un attacco inaccettabile”. È quanto ha detto il segretario generale, Maurizio, nel corsomanifestazione di ierigli attacchinazionale di sabato pomeriggio a Roma (leggi l’articolo). “Quella di ieri – ha aggiunto– è una ferita democratica, un’offesaCostituzione nata dresistenza, che ha violentato il mondo del lavoro e i suoi diritti. Abbiamo un’opportunità straordinaria, usare ...

Tra gli arrestati spiccano Roberto Fiore, 62 anni, presidente nazionale dell'organizzazione, e il leader romano della stessa, il 44enne Giuliano Castellino. In manette è finito anche il ...Da venerdì. Che succederà? La Cgil tiene duro, ma i 4 milioni senza paga sono un guaio La Cgil ha risposto immediatamente all'attacco squadrista didi sabato. Ieri è stata la giornata dell'orgoglio sindacale, democratico e antifascista con il presidio davanti alla sede nazionale di Corso Italia, a Roma, gremita di iscritti e ...Non solo la Cgil, le violenze dei No green pass arrivano dentro al Policlinico Umberto I. L'asssalto al pronto soccorso. Richieste di "scioglimento" di Forza Nuova. I neofascisti: "Continueremo". Drag ..."Si tratta di un movimento consistente che trascina ed esaspera paure reali, quindi questa strategia rappresenta un salto di qualità nell'ambizione eversiva della destra neofascista". A dirlo è il min ...