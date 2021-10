Forza Nuova | mozione Iv-Psi | ‘attacco a Cgil come squadrismo fascista del 1920’

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott (Adnkronos) – “è un movimento di estrema destra, per ammissione dei suoi fondatori di chiaro stampo neo. I suoi fondatori, Roberto Fiore e Massimo Morsello, sono stati a suo tempo condannati per associazione sovversiva e banda armata. Rappresentanti autorevoli disono stati organizzatori e protagonisti dell’attacco alla sede nazionale dellaavvenuto nella giornata di sabato 9 ottobre a Roma”. E’ quanto si legge nel testo dellaper lo scioglimento dipresentata in Senato da Psi, a firma di Riccardo Nencini, e Iv, a firma di Davide Faraone. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

I no green pass genovesi ieri in un comunicato hanno preso le distanze dalle violenze di Roma precisando che si è trattato di "un piccolo gruppo organizzato che è riuscito a sfruttare la forza della .