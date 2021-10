Forza Nuova: Lollobrigida, ‘Parlamento non può sciogliere nessuno, il governo può farlo e agisca’ (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott (Adnkronos) – “La legge ordinaria assegna la responsabilità di agire con estrema velocità e celerità al governo. Il governo può scogliere le organizzazioni eversive in questa Repubblica, e se da 10 anni il Pd è al governo perchè non ha agito con questo strumento?”. Lo ha detto il capogruppo di FdI Francesco Lollobrigida in aula alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott (Adnkronos) – “La legge ordinaria assegna la responsabilità di agire con estrema velocità e celerità al. Ilpuò scogliere le organizzazioni eversive in questa Repubblica, e se da 10 anni il Pd è alperchè non ha agito con questo strumento?”. Lo ha detto il capogruppo di FdI Francescoin aula alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

