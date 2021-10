Forza Nuova | Lollobrigida FdI | ‘Lamorgese chiarisca in aula | sua inefficienza totale’

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott (Adnkronos) – “Condivido le richieste fatte formalizzando inla richiesta per una informativa urgente della Lamorgese, è necessario capire”. Lo ha annunciato inil capogruppo di FdI Francesco. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Al momento il bilancio è di 12 persone arrestate, fra i quali anche gli storici leader diGiuliano Castellino e Roberto Fiore. Tra gli arrestati c'è anche il leader del movimento 'IoApro',...Dopo le violenze nella manifestazione di Roma contro il green pass , il Partito democratico ha annunciato che presenterà una mozione per lo scioglimento di, i cui leader erano presenti ...Ma la Costituzione è chiarissima, non ci sono dubbi che Forza Nuova debba essere sciolta». Credo che bisogna alzare la guardia, ed essere netti sulla questione dello scioglimento Forza Nuova. È ora, c ...Bollettino coronavirus Lombardia, dati 11 ottobre 2021: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti sul covid dalla regione, a cominciare dai nuovi contagiati ...