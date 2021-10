Forza nuova: Letta, 'mozione Pd per includere, tutti a bordo' (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott (Adnkronos) - Il Pd ha presentato la mozione parlamentare su Forza nuova "perchè è importante che ci sia un sostegno parlamentare ampio, ed è incomprensibile se non arrivasse. Noi non escludiamo, siamo perchè ci siano tuti a bordo". Lo ha detto Enrico Letta a la Stampa Tv. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott (Adnkronos) - Il Pd ha presentato laparlamentare su"perchè è importante che ci sia un sostegno parlamentare ampio, ed è incomprensibile se non arrivasse. Noi non escludiamo, siamo perchè ci siano tuti a". Lo ha detto Enricoa la Stampa Tv.

