Forza Nuova, Letta: "Manifestazione sabato? Dovrebbero esserci tutti"

Dopo il caso Forza Nuova e l'assalto alla Cgil durante le proteste no Green pass di Roma, alla Manifestazione indetta dai sindacati per sabato "Dovrebbero esserci tutti, sarebbe un errore se non ci fossero. Da parte nostra nessuno interpreta questa Manifestazione in chiave di parte o elettorale". Così il segretario del Pd Enrico Letta, oggi ospite a la Stampa Tv. "L'antifascismo è il collante di tutto il Paese, sta nella nostra Costituzione", ha continuato Letta aggiungendo: "Dobbiamo fare di tutto per evitare di dividerci e dobbiamo essere noi i più inclusivi, saranno gli altri che decideranno di scartare. Mi sento di dire a Meloni, Salvini e Tajani, è un errore se trasformiamo questa vicenda in una vicenda ..."

