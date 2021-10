**Forza nuova: Letta, 'frase Meloni su matrice infelice, gravissimo errore'** (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott (Adnkronos) - Quella della Meloni sulla matrice è stata "una frase infelice, un gravissimo errore, Meloni con questa frase ha riportato le lancette dell'orologio indietro: questo e' squadrismo fascista e chiunque dovrebbe condannarlo, punto". Lo ha detto Enrico Letta la Stampa Tv. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott (Adnkronos) - Quella dellasullaè stata "una, uncon questaha riportato le lancette dell'orologio indietro: questo e' squadrismo fascista e chiunque dovrebbe condannarlo, punto". Lo ha detto Enricola Stampa Tv.

