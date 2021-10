Forza nuova: Letta a Meloni, Salvini e Tajani, ‘non facciamone vicenda destra-sinistra’ (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott (Adnkronos) – “Dobbiamo fare di tutto per evitare di dividerci e dobbiamo essere noi i più inclusivi, saranno gli altri che decideranno di scartare. Mi sento di dire a Meloni, Salvini e Tajani, è un errore se trasformiamo questa vicenda in una vicenda destra-sinistra. Vuol dire che il legame ambiguo con il fascismo è un problema per il centrodestra e sarebbe un problema per tutto il Paese”. Lo ha detto Enrico Letta a la Stampa Tv, parlando del caso Forza nuova. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott (Adnkronos) – “Dobbiamo fare di tutto per evitare di dividerci e dobbiamo essere noi i più inclusivi, saranno gli altri che decideranno di scartare. Mi sento di dire a, è un errore se trasformiamo questain una-sinistra. Vuol dire che il legame ambiguo con il fascismo è un problema per il centroe sarebbe un problema per tutto il Paese”. Lo ha detto Enricoa la Stampa Tv, parlando del caso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

