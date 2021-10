Forza Nuova, la Procura di Roma sequestra il sito internet del movimento (Di lunedì 11 ottobre 2021) La polizia postale, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, ha notificato un provvedimento di sequestro del sito internet di Forza Nuova. LEGGI ANCHE: Nunzia Alessandra Schilirò sospesa dalla polizia: le sue parole dopo la notizia L’attività rientra nell’indagine avviata dai pubblici ministeri di Roma in seguito agli scontri avvenuti sabato nella capitale, che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) La polizia postale, su richiesta delladella Repubblica di, ha notificato un provvedimento di sequestro deldi. LEGGI ANCHE: Nunzia Alessandra Schilirò sospesa dalla polizia: le sue parole dopo la notizia L’attività rientra nell’indagine avviata dai pubblici ministeri diin seguito agli scontri avvenuti sabato nella capitale, che L'articolo proviene da Inews.it.

stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - elio_vito : Buongiorno. Ho chiesto ad @emanuelefiano di poter sottoscrivere la sua mozione per lo scioglimento di Forza Nuova.… - NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - Iperbole_ : La Procura ha sequestrato e oscurato il sito di Forza Nuova. Bene così, ma non basta: Forza Nuova va sciolta assie… - CostabravaToday : RT @latinensedop: ??solidarietà piena alla dott.ssa Nunzia Alessandra #schilirò! è arrivata la 'tanto attesa' sospensione dal suo incarico!… -