Forza Nuova, la polizia postale sequestra il sito. Dal centrodestra no alla mozione Pd per lo scioglimento (Di lunedì 11 ottobre 2021) La polizia postale ha notificato un provvedimento di sequestro del sito internet del movimento neofascista Forza Nuova. Il sequestro del portale è avvenuto sul disposizione della procura di Roma in relazione all’inchiesta sul corteo dei No Vax e no Green pass di sabato in centro, culminato in scontri con le forze dell’ordine e nell’assalto alla sede della Cgil. Il reato contestato è quello di istigazione a delinquere aggravato dall’utilizzo di strumenti informatici o telematici. Intanto nel dibattito politico tiene banco la proposta del segretario del Pd Enrico Letta di una mozione per lo scioglimento di Forza Nuova. Ipotesi però rispedita al mittente dal centrodestra. “Vogliamo fare una cosa seria? ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Laha notificato un provvedimento di sequestro delinternet del movimento neofascista. Il sequestro del portale è avvenuto sul disposizione della procura di Roma in relazione all’inchiesta sul corteo dei No Vax e no Green pass di sabato in centro, culminato in scontri con le forze dell’ordine e nell’assaltosede della Cgil. Il reato contestato è quello di istigazione a delinquere aggravato dall’utilizzo di strumenti informatici o telematici. Intanto nel dibattito politico tiene banco la proposta del segretario del Pd Enrico Letta di unaper lodi. Ipotesi però rispedita al mittente dal. “Vogliamo fare una cosa seria? ...

Advertising

stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - elio_vito : Buongiorno. Ho chiesto ad @emanuelefiano di poter sottoscrivere la sua mozione per lo scioglimento di Forza Nuova.… - NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - pinopao : RT @alex_orlowski: La polizia postale oscura il sito di Forza Nuova. #forzanuova #facciamorete - salvosalinsa : RT @ilruttosovrano: La Lega, con il resto del centrodestra, non voterà la mozione parlamentare che chiede lo scioglimento di Forza Nuova pe… -