Forza Nuova: in Europa sciolte altre formazioni di estrema destra, in Grecia, Germania e Francia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Forza Nuova non sarebbe la prima formazione di estrema destra ad essere sciolta in Europa. Sono almeno tre i gruppi di ispirazione neofascista banditi di recente dai rispettivi governi in Grecia, Germania e Francia L'articolo proviene da Firenze Post.

elio_vito : Buongiorno. Ho chiesto ad @emanuelefiano di poter sottoscrivere la sua mozione per lo scioglimento di Forza Nuova.… - stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - LSblendorio : RT @LilianaArmato: Il green pass, dunque, era solo un pretesto per esercitare violenze, aggressioni e distruzione (anche nel pronto soccors… - Devabole : RT @CicRosina: e se poi fondano forza nuova viva? -