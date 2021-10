Forza Nuova, il sostegno di Alba Dorata: «Il sistema vuole eliminare nazionalisti e patrioti» (Di lunedì 11 ottobre 2021) sostegno a Forza Nuova da parte del partito di estrema destra greco Alba Dorata. La proposta di sciogliere i partiti di estrema destra in Italia è «la prova che solo nazionalisti e... Leggi su ilmattino (Di lunedì 11 ottobre 2021)da parte del partito di estrema destra greco. La proposta di sciogliere i partiti di estrema destra in Italia è «la prova che soloe...

Advertising

stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - SalernoSal : Bisogna sciogliere Forza nuova, Casa Pound e tutte le forze che si muovono fuori dai dettami della Costituzione. Tu… - SabinoLamonaca : RT @PBerizzi: Alle 15.45 in diretta YouTube su @fanpage Cos'è il neofascismo, i fatti di Roma, Forza Nuova. Ci vediamo dopo qui ?? https:/… - fisco24_info : Forza Nuova, Letta: 'Manifestazione sabato? Dovrebbero esserci tutti': E a Meloni, Salvini e Tajani dice: 'Non facc… -