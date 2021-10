Forza nuova, Flick: "Si può sciogliere per decreto solo se rischio per istituzioni e non si può attendere" (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "In base alla legge Scelba approvata nel 1952, in attuazione della XII disposizione finale della Costituzione e modificata nel 1975, si definisce cosa sia 'la riorganizzazione del disciolto partito fascista' e si prevedono due possibilità conclusive: se viene accertato il delitto di ricostituzione per sentenza, il ministero degli Interni ordina la confisca dei beni e lo scioglimento, sentito il Consiglio dei ministri. Oppure in casi straordinari di necessità ed urgenza il presidente del Consiglio ed il Governo possono intervenire anticipando lo scioglimento per decreto legge". A descrivere lo scenario delle modalità di risoluzione di un gruppo estremista è il presidente emerito della Corte costituzionale, già ministro della Giustizia, Giovanni Maria Flick che nel ricordare l'importanza di un pilastro di difesa della ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "In base alla legge Scelba approvata nel 1952, in attuazione della XII disposizione finale della Costituzione e modificata nel 1975, si definisce cosa sia 'la riorganizzazione del disciolto partito fascista' e si prevedono due possibilità conclusive: se viene accertato il delitto di ricostituzione per sentenza, il ministero degli Interni ordina la confisca dei beni e lo scioglimento, sentito il Consiglio dei ministri. Oppure in casi straordinari di necessità ed urgenza il presidente del Consiglio ed il Governo possono intervenire anticipando lo scioglimento perlegge". A descrivere lo scenario delle modalità di risoluzione di un gruppo estremista è il presidente emerito della Corte costituzionale, già ministro della Giustizia, Giovanni Mariache nel ricordare l'importanza di un pilastro di difesa della ...

