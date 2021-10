Forza Nuova, due mozioni per lo scioglimento dopo gli scontri di Roma. Sequestrato il sito (Di lunedì 11 ottobre 2021) dopo gli scontri di sabato scorso a Roma e la devastazione della sede della sede Cgil l'argomento sul tavolo del dibattito politico è lo scioglimento di Forza Nuova . In questo senso in Parlamento ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021)glidi sabato scorso ae la devastazione della sede della sede Cgil l'argomento sul tavolo del dibattito politico è lodi. In questo senso in Parlamento ...

Advertising

stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - elio_vito : Buongiorno. Ho chiesto ad @emanuelefiano di poter sottoscrivere la sua mozione per lo scioglimento di Forza Nuova.… - NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - pinopao : RT @alex_orlowski: La polizia postale oscura il sito di Forza Nuova. #forzanuova #facciamorete - salvosalinsa : RT @ilruttosovrano: La Lega, con il resto del centrodestra, non voterà la mozione parlamentare che chiede lo scioglimento di Forza Nuova pe… -