Forza Nuova, Berlusconi sente alleati: “Condanna per violenze di ogni colore” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Forza Nuova, Silvio Berlusconi sente gli alleati e “Condanna” le “violenze di ogni colore”. Il presidente di Forza Italia ha avuto un colloquio telefonico con Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Al centro della conversazione la Condanna per le violenze perpetrate a Roma come a Milano, di ogni colore, a danno del sindacato e delle forze dell’ordine e la necessità di posizione – unitaria – del centrodestra in vista dei prossimi appuntamenti parlamentari e dei ballottaggi. Lo rendono noto fonti azzurre. Il centrodestra Condanna le violenze senza se e senza ma, ed è pronto a votare una mozione per chiedere interventi contro ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 ottobre 2021), Silvioglie “” le “di”. Il presidente diItalia ha avuto un colloquio telefonico con Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Al centro della conversazione laper leperpetrate a Roma come a Milano, di, a danno del sindacato e delle forze dell’ordine e la necessità di posizione – unitaria – del centrodestra in vista dei prossimi appuntamenti parlamentari e dei ballottaggi. Lo rendono noto fonti azzurre. Il centrodestralesenza se e senza ma, ed è pronto a votare una mozione per chiedere interventi contro ...

