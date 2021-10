Forza Nuova, attacco a Cgil annunciato in piazza un’ora prima (Di lunedì 11 ottobre 2021) Alle 16,30, oltre un’ora prima dell’attacco alla sede della Cgil durante le proteste No Green pass a Roma, il leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino, arringando la folla in piazza del Popolo, la incita “ad assediare la Cgil”. A mostrare le immagini è ‘Quarta Repubblica’. “Oggi noi andiamo ad assediare la Cgil. Partiamo ora in corteo. Chiamiamo Landini, se rivuole il suo palazzo, se rivuole la sua sede viene a Roma e proclama lo sciopero generale dei lavoratori contro il Green Pass. Adesso i microfoni si spengono e si parte tutti verso la Cgil, si va in corteo verso la Cgil”, le parole di Castellino. “Qualcuno non ha fatto il suo mestiere, o il Ministro dell’Interno non sapeva che Castellino ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Alle 16,30, oltredell’alla sede delladurante le proteste No Green pass a Roma, il leader romano diGiuliano Castellino, arringando la folla indel Popolo, la incita “ad assediare la”. A mostrare le immagini è ‘Quarta Repubblica’. “Oggi noi andiamo ad assediare la. Partiamo ora in corteo. Chiamiamo Landini, se rivuole il suo palazzo, se rivuole la sua sede viene a Roma e proclama lo sciopero generale dei lavoratori contro il Green Pass. Adesso i microfoni si spengono e si parte tutti verso la, si va in corteo verso la”, le parole di Castellino. “Qualcuno non ha fatto il suo mestiere, o il Ministro dell’Interno non sapeva che Castellino ...

