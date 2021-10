Forza Nuova: anche in Lombardia mozione a firma Pd per scioglimento (Di lunedì 11 ottobre 2021) Milano, 11 ott. (Adnkronos) – Come in Parlamento, anche in consiglio regionale della Lombardia il Pd ha presentato una mozione per lo scioglimento di Forza Nuova. Il Pd chiederà lo scioglimento di Forza Nuova e delle formazioni che intendono ricostituire il partito fascista e impedire ogni forma di contributo ad associazioni che si richiamino alle posizioni di matrice neofascista e neonazista. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 ottobre 2021) Milano, 11 ott. (Adnkronos) – Come in Parlamento,in consiglio regionale dellail Pd ha presentato unaper lodi. Il Pd chiederà lodie delle formazioni che intendono ricostituire il partito fascista e impedire ogni forma di contributo ad associazioni che si richiamino alle posizioni di matrice neofascista e neonazista. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

stanzaselvaggia : L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass… - sbonaccini : Forza Nuova va sciolta. Adesso. - NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - franco_sala : RT @fcancellato: Forza Nuova è fascista. I metodi dell'assalto alla sede della Cgil sono metodi fascisti. Non ci vuole tanto a dirlo. Perc… - Shashkov30 : RT @alessiaienco76: L' ex Sindaco #Appendino è stata condannata per non aver saputo gestire la sicurezza a p.zza S. Carlo, aspetto di veder… -