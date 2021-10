Forza Italia, il centrodestra che si rilancia (e che torna nel consiglio comunale di Portici) (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPortici (Na) – Forza Italia resiste non solo a Napoli città, ma anche in provincia. A Portici, ad esempio, il partito di Berlusconi torna in consiglio comunale grazie ad Alessandro Finiani. Ad annunciarlo è stato lui stesso con un post su Facebook: “Questa mattina ho ufficializzato la nascita nel consiglio comunale di Portici del gruppo consiliare di Forza Italia. Si tratta per il sottoscritto di un ritorno a casa: è il partito nel quale ho iniziato a far politica nella mia città. Mai come in questi tempi così turbolenti è necessario portare avanti nelle Istituzioni una politica moderata, liberale, incentrata sulle esigenze dei cittadini e sulla massima ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) –resiste non solo a Napoli città, ma anche in provincia. A, ad esempio, il partito di Berlusconiingrazie ad Alessandro Finiani. Ad annunciarlo è stato lui stesso con un post su Facebook: “Questa mattina ho ufficializzato la nascita neldidel gruppo consiliare di. Si tratta per il sottoscritto di un ritorno a casa: è il partito nel quale ho iniziato a far politica nella mia città. Mai come in questi tempi così turbolenti è necessario portare avanti nelle Istituzioni una politica moderata, liberale, incentrata sulle esigenze dei cittadini e sulla massima ...

