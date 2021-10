Fortnite ed i piani di espansione oltre i videogiochi | Epic Games pensa ad un film?

(Di lunedì 11 ottobre 2021)sta considerando di lanciare una divisione di intrattenimento focalizzata sulla programmazione video, almeno secondo quanto riportato dal sito The Information. Parte delle produzioni di quella divisione sarebbe unbasato su, secondo le fonti del rapporto. Laficazione per la divisione intrattenimento è iniziata quest'anno, con l'assunzione nei primi mesi del 2021 di "diversi dirigenti Lucas". Tra queste assunzioni c'è Jason McGatlin, ex vicepresidente delle produzioni fisiche di Lucase produttore esecutivo di tutti idi Star Wars rilasciati sotto Disney, e ora presidente dei progetti speciali di. Leggi altro...

Advertising

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #EpicGames pensa ad un film di #Fortnite? - Eurogamer_it : #EpicGames pensa ad un film di #Fortnite? -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite piani

Computer Magazine

Solo che mentre Elon Musk e Jeff Bezos organizzanoper andarsene fisicamente, Zuckerberg ... di acquistare una skin a tema Rick e Morty per il tuo avatar digitale nel videogioco. ...con il pallone, nella testa di Konami. Ma sarà davvero così? Siamo stati invitati nella ... LAVORI IN CORSO Gli uffici europei di Konami occupano una palazzina di trea pochi passi dal ...ESTNN riassume il torneo di duetti NA East DreamHack Open di ottobre. Cinquanta duetti di Fortnite Battle Royale hanno superato un ...Epic Games ha annunciato tantissime skin inedite. Ancora novità in arrivo su Fortnite. Un nuovo super aggiornamento è in arrivo su Fortnite. Tornano anche i Tarocchi, piccoli poster che di giorno in g ...