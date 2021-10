Forte terremoto a Potenza | scossa avvertita anche in Puglia

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Unadidi magnitudo 3.4 è stata registrata alle 13.33 dall'Ingv in Basilicata, nell'area a cavallo tra le province die Matera, nella zona delle Dolomiti lucane. Il sisma è ...

serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Terremoto a Potenza, forte scossa alle 13.30: il sisma avvertito anche a Bari - francobus100 : Terremoto a Potenza, forte scossa alle 13.30: il sisma avvertito anche a Bari - ilmessaggeroit : Terremoto a Potenza, forte scossa alle 13.30: il sisma avvertito anche a Bari

Una scossa didi magnitudo 3.4 è stata registrata alle 13.33 dall'Ingv in Basilicata, nell'area a cavallo tra le province di Potenza e Matera, nella zona delle Dolomiti lucane. Il sisma è stato avvertito ......asseriscono di aver sentitoboato prima che la terra prendesse a tremare. leggi anche l'articolo > È stato trovato morto Davide Tosello, l'alpinista di 34 anni disperso sul Monvisoin ...Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 13.33 in Basilicata tra Potenza e Matera, nella zona delle Dolomiti lucane. Lo segnala ...Terremoto di magnitudo 6.7 in Alaska. Il sisma è stato registrato alle ore 11.10 ora italiana. Il bilancio è al momento provvisorio.