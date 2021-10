Formia, Magliozzi e Villa: “Nessuna indicazione di voto per il ballottaggio” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Formia – Nessuna indicazione di voto da Luca Magliozzi e Paola Villa per il ballottaggio che vedrà contendersi, il 17 e il 18 ottobre, la poltrona da sindaco di Formia tra Gianluca Taddeo e Amato La Mura. “In occasione del ballottaggio per l’elezione del prossimo Sindaco di Formia, la coalizione che ha sostenuto il candidato sindaco Magliozzi non farà accordi con Nessuna delle due parti in campo e non darà indicazione di voto agli elettori che ci hanno scelto con un voto libero e politico”, si legge in una nota della coalizione Partito Democratico, Demos e Forum Formia Futura uniti a Sinistra “dopo un confronto interno ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 11 ottobre 2021)dida Lucae Paolaper ilche vedrà contendersi, il 17 e il 18 ottobre, la poltrona da sindaco ditra Gianluca Taddeo e Amato La Mura. “In occasione delper l’elezione del prossimo Sindaco di, la coalizione che ha sostenuto il candidato sindaconon farà accordi condelle due parti in campo e non daràdiagli elettori che ci hanno scelto con unlibero e politico”, si legge in una nota della coalizione Partito Democratico, Demos e ForumFutura uniti a Sinistra “dopo un confronto interno ...

