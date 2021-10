Formazioni ufficiali Olanda-Gibilterra | Qualificazioni Mondiali 2022

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ledi, match della fase europea diaidel. Si gioca alle 20:45 e gli oranje, super favoriti, cercano i tre punti per blindare la vetta del girone G. Sedici punti per l’che non vuole fermarsi e vuole chiudere in anticipo il discorso qualificazione in un girone abbordabile. Le: in attesa: in attesa SportFace.