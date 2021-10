Fisco, Csel: “In Italia 3,5 mln immobili in categorie fittizie, spesso per sottrarsi a tassazione” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott. (Adnkronos) – In Italia sono 3,5 milioni gli immobili iscritti nelle categorie fittizie, in molti casi usate per sottrarsi alla tassazione. E’ quanto rileva il Centro Studi Enti Locali (Csel) in un rapporto elaborato per l’Adnkronos sul tema della riforma del catasto prevista dal disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale, varato dal Governo il 5 ottobre scorso. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott. (Adnkronos) – Insono 3,5 milioni gliiscritti nelle, in molti casi usate peralla. E’ quanto rileva il Centro Studi Enti Locali () in un rapporto elaborato per l’Adnkronos sul tema della riforma del catasto prevista dal disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale, varato dal Governo il 5 ottobre scorso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

