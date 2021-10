Firenze | lo sciopero dei lavoratori Giga - Grandi Cucine

(Di lunedì 11 ottobre 2021) La proprietà didi Scandicci () venerdì scorso ha comunicato al sindacato la messa in liquidazione dell'azienda, con conseguente licenziamento dei 40 addetti. Oggi si è ...

La proprietà di Giga Grandi Cucine di Scandicci () venerdì scorso ha comunicato al sindacato la messa in liquidazione dell'azienda, con conseguente licenziamento dei 40 addetti. Oggi si è tenuto un presidio davanti alla Regione in ...Anche aha preso il via la manifestazione. Al corteo sono presenti oltre un migliaio di persone, tra cui i lavoratori del collettivo di fabbrica Gkn e della Piaggio. ' Questo è uno...Per i bus le fasce vanno dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Attenti ai trasporti oggi lunedì 11 ottobre. Partecipano con il loro consueto bagaglio di tamburi,fischietti, striscione del Collettivo di f ...Firenze, 11 ottobre 2021 - Sono oltre un migliaio le persone, partite da piazza Puccini a Firenze, che hanno partecipato al corteo indetto nel giorno dello sciopero generale proclamato da Cobas, Usb e ...