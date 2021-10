Fiorentina, venduti 2mila mini abbonamenti per 7 gare casalinghe (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Fiorentina ha venduto 2mila pacchetti ai suoi tifosi per assistere alle prossime 7 gare in casa della squadra viola Come riportato da Radio Bruno, la Fiorentina nel pomeriggio ha messo in vendita dei mini pacchetti abbonamento per assistere alle prossime sette gare casalinghe della squadra (6 in campionato e una in Coppa Italia). mini abbonamenti che vanno a ruba, visto che ne sono stati venduti già 2mila. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Laha vendutopacchetti ai suoi tifosi per assistere alle prossime 7in casa della squadra viola Come riportato da Radio Bruno, lanel pomeriggio ha messo in vendita deipacchetti abbonamento per assistere alle prossime settedella squadra (6 in campionato e una in Coppa Italia).che vanno a ruba, visto che ne sono statigià. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Fiorentina, venduti 2mila mini abbonamenti per le prossime gare del Franchi ?? - Ftbnews24 : ???? #Fiorentina, 2mila mini abbonamenti venduti per le prossime 7 gare interne #Fiorentina #FiorentinaNapoli #SerieA - violanews : #Venezia-#Fiorentina, che risposta dei tifosi viola! Il dato sui biglietti venduti - 81Elisina : @SkySport Non scrivete mai nulla sulla Fiorentina ma quando succedono queste cose.. Articoli su articoli.. Venduti.… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina venduti La Roma rimette a posto i tifosi ... il problema è ora capire quali saranno i posti non venduti, il famoso 25 per cento restante, per ... contro Fiorentina, Sassuolo, Udinese ed Empoli, che verranno parzialmente compensate con le due che ...

E' ancora Italia - Spagna. Mancini: "Vogliamo andare in finale, ci piacerebbe non perdere fino a dicembre 2022..." ... 37.000 i biglietti venduti). 'Siamo a 37 risultati utili consecutivi - dichiara Roberto Mancini in ...il difensore della Juventus ha stigmatizzato i cori razzisti di alcuni tifosi della Fiorentina all'...

Venezia-Fiorentina, che risposta dei tifosi viola! Il dato sui biglietti venduti Viola News Fiorentina, 2mila mini abbonamenti venduti per le prossime 7 gare interne Bella proposta della Fiorentina per tutti i suoi tifosi che hanno risposto nel migliore dei modi: gran successo per i pacchetti di mini abbonamenti per le prossime 7 gare casalinghe ...

Fiorentina, venduti 2mila mini abbonamenti per 7 gare casalinghe La Fiorentina ha venduto 2mila pacchetti ai suoi tifosi per assistere alle prossime 7 gare in casa della squadra viola Come riportato da Radio Bruno, la Fiorentina nel pomeriggio ha messo in vendita d ...

... il problema è ora capire quali saranno i posti non, il famoso 25 per cento restante, per ... contro, Sassuolo, Udinese ed Empoli, che verranno parzialmente compensate con le due che ...... 37.000 i biglietti). 'Siamo a 37 risultati utili consecutivi - dichiara Roberto Mancini in ...il difensore della Juventus ha stigmatizzato i cori razzisti di alcuni tifosi dellaall'...Bella proposta della Fiorentina per tutti i suoi tifosi che hanno risposto nel migliore dei modi: gran successo per i pacchetti di mini abbonamenti per le prossime 7 gare casalinghe ...La Fiorentina ha venduto 2mila pacchetti ai suoi tifosi per assistere alle prossime 7 gare in casa della squadra viola Come riportato da Radio Bruno, la Fiorentina nel pomeriggio ha messo in vendita d ...