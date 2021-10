Fiorentina, infortunio per Milenkovic: anticipato il rientro dalla Nazionale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Preoccupazione in casa Fiorentina: problema fisico per Nikola Milenkovic. Stando ai media serbi, il difensore sarebbe alle prese con un infortunio che gli impedirà di scendere in campo con la sua Nazionale contro l’Azerbaijan. Nella serata di lunedì 11 ottobre, il serbo potrebbe già fare ritorno a Firenze, in attesa di capire la reale entità dell’infortunio. Il club viola spera di poter recuperare il giocatore però per la sfida di campionato contro il Venezia, in programma lunedì 18 al Penzo. Intanto, martedì la Fiorentina riprende la preparazione con una seduta di lavoro che non vedrà protagonisti i nazionali come gli argentini Nico Gonzalez e Martinez Quarta, ma nemmeno gli infortunati Dragowski e Castrovilli. Quest’ultimo svolgerà nei prossimi giorni una visita di controllo per ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Preoccupazione in casa: problema fisico per Nikola. Stando ai media serbi, il difensore sarebbe alle prese con unche gli impedirà di scendere in campo con la suacontro l’Azerbaijan. Nella serata di lunedì 11 ottobre, il serbo potrebbe già fare ritorno a Firenze, in attesa di capire la reale entità dell’. Il club viola spera di poter recuperare il giocatore però per la sfida di campionato contro il Venezia, in programma lunedì 18 al Penzo. Intanto, martedì lariprende la preparazione con una seduta di lavoro che non vedrà protagonisti i nazionali come gli argentini Nico Gonzalez e Martinez Quarta, ma nemmeno gli infortunati Dragowski e Castrovilli. Quest’ultimo svolgerà nei prossimi giorni una visita di controllo per ...

