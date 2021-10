Fiorentina, brutte notizie per Italiano: si ferma un calciatore (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ahi Fiorentina! La sosta per le Nazionali è un problema e non di poco conto per i club, perché spesso causa infortuni ai propri calciatori e sovente son lunghi stop. E questa volta potrebbe toccare ad un pupillo ed intoccabile per Italiano: rischia un lungo stop Nikola Milenkovic. Proprio in questi minuti arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni del serbo! Milenkovic, le ultime sullo stop del difensore della Fiorentina Fiorentina, Milenkovic, infortunio Inizialmente sembrava un infortunio di poco conto per il difensore della Nazionale serba e della Fiorentina – infatti ha dovuto saltare per precauzione l’ultima sfida della Serbia, quella contro il Lussemburgo. E non è finita qui: a quanto sembra, salterà anche l’impegno successivo, quello contro l’Azerbaigian. Il difensore, ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ahi! La sosta per le Nazionali è un problema e non di poco conto per i club, perché spesso causa infortuni ai propri calciatori e sovente son lunghi stop. E questa volta potrebbe toccare ad un pupillo ed intoccabile per: rischia un lungo stop Nikola Milenkovic. Proprio in questi minuti arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni del serbo! Milenkovic, le ultime sullo stop del difensore della, Milenkovic, infortunio Inizialmente sembrava un infortunio di poco conto per il difensore della Nazionale serba e della– infatti ha dovuto saltare per precauzione l’ultima sfida della Serbia, quella contro il Lussemburgo. E non è finita qui: a quanto sembra, salterà anche l’impegno successivo, quello contro l’Azerbaigian. Il difensore, ...

