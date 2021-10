(Di lunedì 11 ottobre 2021) “La piazza si. Chi vorrà chevada in tribuna e chi invece lo reputa il più forte. I tifosi si dividono perché ragionano di pancia.è così”. Così Danieleha commentato, ai microfoni della BoboTv, il dibattito fra Rocco Commisso e Dusanper il rinnovo del centravanti serbo. “Adesso toccherà ad Italiano tenere la barca in equilibrio – ha aggiunto – . Perché poi se cala il rendimento dei risultati ne va ditutta laanche dopo un’annata molto buona, rivolta al futuro. Questo è un intoppo che non ci voleva”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Fiorentina, #Adani: '#Vlahovic? Firenze si dividerà, e la squadra rischia di finirci in mezzo' - junews24com : Adani sul caso Vlahovic: «La piazza si dividerà» - - Ftbnews24 : ???? #Fiorentina, Adani sul caso Vlahovic: “Italiano era d’accordo?” #Fiorentina #FiorentinaNapoli #SerieA - news24_inter : #Adani sul futuro di #Vlahovic ?? - violanews : ??? Il commento dell'ex difensore viola alla vicenda #Vlahovic: 'Non solo giugno 2022 è lontano, ma anche gennaio'… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Adani

Commenta per primo Daniele, attraverso la Bobo Tv , dice la sua sul caso Dusan Vlahovic - Rocco Commisso alla: 'La piazza si dividerà: chi vorrà che Vlahovic vada in tribuna e chi invece lo reputa il più ...... "E niente, neanche la Spagna può essere considerata sconfitta da", 'sotto effetto di stupefacenti pesanti' sono solo alcuni dei tweet contro l'ex difensore di Inter e. ...Daniele Adani ha commentato, ai microfoni della BoboTv, il dibattito fra Rocco Commisso e Dusan Vlahovic per il rinnovo del centravanti serbo.Le parole di Lele Adani, ex Fiorentina, sul caso Vlahovic: 'Le parole di Commisso creeranno divisione all'interno dell'ambiente di Firenze' ...