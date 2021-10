Fiorello | paparazzato con la famiglia e rivelazioni sul prossimo Sanremo

Leggi su ck12

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Immagini esclusive disul settimanale Oggi. Lo showman è statoin un ristorante a Roma mentre stava pranzando insieme alla sua, per poi salire sulla sua Vespa personalizzata. via Wikipedia CommonsRoma. Dalle immagini esclusive pubblicate sul settimanale Oggi si vede, il celebre showman, a tavola insieme alla sua: la moglie, Susanna Biondo, Olivia (figlia avuta da Susanna in precedenza) e Angelica.: la pennichella dopo il pranzo inè stato immortalato in un ristorante in centro a Roma insieme alla, che successivamente ha lasciato per mettersi in sella alla sua Vespa personalizzata ed allontanarsi. Susanna ha risposto al fotografo ...