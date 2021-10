Federica Pellegrini lascia tutti di stucco | Mai vista in queste condizioni

(Di lunedì 11 ottobre 2021)ha detto: Stop. La più grande nuotatrice italiana dopo aver partecipato alla sua quinta Olimpiade ha deciso di abbandonare l’attività agonistica. E’ iniziata una nuova fase della sua vita ed intanto affascina i suoi numerosi fan con una bellissima foto.-Altranotiziaha trovato la forza di dire basta all’attività agonistica. Una carriera lunga e straordinaria che sembrava non potesse e, non dovesse, avere mai fine. Ma quel momento è arrivato anche per lei. E lei ha chiuso nel momento giusto e nella maniera più bella, dopo aver conseguito la sua quinta finale consecutiva alle Olimpiadi. Adesso è partita una nuova fase della sua vita dove l’ex nuotatrice veneta dovrà decidere cosa fare da grande. Le opportunità ...

Advertising

infoitsport : Massimiliano Rosolino, finalmente la verità: “La confessione su Federica Pellegrini” - infoitsport : Massimiliano Rosolino e Federica Pellegrini, botta e risposta al veleno: tutta colpa di quel vecchio flirtR - infoitsport : Federica Pellegrini svela un segreto | Ecco come prendere un “treno” gratis - infoitcultura : Zoe Cristofoli incastra Federica Pellegrini a “Scherzi a Parte”: l'influencer è diabolica, le cosce esplodono tra l… - infoitcultura : Federica Pellegrini a Scherzi a Parte/ Fratello 'investe' ciclista, lui la ricatta -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

Massimiliano Rosolino è tornato a parlare didopo lo scontro a distanza di due giorni fa. Il weekend degli appassionati di nuoto, e dello sport in generale, è stato animato da un botta e risposta tra Rosolino e laL'ex campione di nuoto Massimiliano Rosolino nella trasmissione condotta da Serena Bortone su RaiUno è tornato , in cui parlando della collega nuotatriceha affermato che lei è '...La polemica tra Massimiliano Rosolino e Federica Pellegrini non sembra destinata a spegnersi, almeno non nell'immediato. Tutto è ...POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Avete mai visto l’auto di Federica Pellegrini? Ecco uno dei suoi ultimi post, molto inatteso. Federica Pellegrini è stata una delle sportive più vincenti della storia.