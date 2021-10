Federcuochi, il 13 ottobre Festa nazionale del cuoco (Di lunedì 11 ottobre 2021) Catanzaro, 11 ott. (Labitalia) - Mercoledì 13 ottobre centinaia di chef provenienti da tutta Italia sfileranno a Catanzaro in occasione della Festa nazionale del cuoco. Due giorni ricchissimi di iniziative, degustazioni a tema e incontri, organizzati dall'Unione regionale cuochi Calabria, dall'Associazione provinciale cuochi Catanzaro e dalla Federazione italiana cuochi, che vedranno protagonisti istituzioni, giornalisti del settore ed enti vicini alla categoria. Un programma ricco di confronti e scambi che, nel giorno della nascita di San Francesco Caracciolo, Santo Patrono dei Cuochi, offre l'occasione per ritrovarsi e ripensare in modo nuovo l'offerta gastronomica e l'accoglienza territoriale nel periodo post-Covid, con iniziative di formazione a cura di grandi chef, laboratori e workshop per il coinvolgimento di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Catanzaro, 11 ott. (Labitalia) - Mercoledì 13centinaia di chef provenienti da tutta Italia sfileranno a Catanzaro in occasione delladel. Due giorni ricchissimi di iniziative, degustazioni a tema e incontri, organizzati dall'Unione regionale cuochi Calabria, dall'Associazione provinciale cuochi Catanzaro e dalla Federazione italiana cuochi, che vedranno protagonisti istituzioni, giornalisti del settore ed enti vicini alla categoria. Un programma ricco di confronti e scambi che, nel giorno della nascita di San Francesco Caracciolo, Santo Patrono dei Cuochi, offre l'occasione per ritrovarsi e ripensare in modo nuovo l'offerta gastronomica e l'accoglienza territoriale nel periodo post-Covid, con iniziative di formazione a cura di grandi chef, laboratori e workshop per il coinvolgimento di ...

