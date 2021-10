Fecondazione eterologa: la mamma incide sul patrimonio genetico del nascituro (Di lunedì 11 ottobre 2021) Secondo uno studio pubblicato su Nature, nella Fecondazione eterologa la mamma incide sul patrimonio genetico del bambino. Il team di scienziati ha mostrato che la relazione tra madre e feto, nel caso di donne con problemi di fertilità che necessitano di Fecondazione eterologa, quindi di ovodonazione, ha un peso decisivo sul patrimonio genetico del nascituro. Fecondazione Assistita Fecondazione eterologa: definizione, possibilità e limiti In Italia aumentano le coppie che fanno ricorso alla Fecondazione eterologa, e aumentano anche i casi di successo ottenuti: scopriamo ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 11 ottobre 2021) Secondo uno studio pubblicato su Nature, nellalasuldel bambino. Il team di scienziati ha mostrato che la relazione tra madre e feto, nel caso di donne con problemi di fertilità che necessitano di, quindi di ovodonazione, ha un peso decisivo suldelAssistita: definizione, possibilità e limiti In Italia aumentano le coppie che fanno ricorso alla, e aumentano anche i casi di successo ottenuti: scopriamo ...

