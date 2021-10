Fave fritte | uno snack sfiziosissimo | tipico della tradizione siciliana!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Se ancora non le conoscete, rimediate subito: lesono una vera specialità! Tipichecucina siciliana, affondano le loro radici nella storia: un piatto povero, ma ricco di nutrienti, in grado di conferire grande senso di sazietà ed energia. Facili e leggere da trasportare, potevano essere consumate agevolmente durante le lunghe giornate di lavoro nei campi, o al pascolo, sulle pendici dell’Etna. Talmente acclamate dal favore popolare, si sono via via “accreditate” per il loro sapore unico fino a conquistare una fetta consistente dello street foodnostra meravigliosa isola. Una tira l’altra e tutte insieme rappresentano una soluzione sfiziosissima per un aperitivo originale con gli amici di sempre. Curiose di scoprire anche questa ricetta strepitosa? ...