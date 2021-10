Fatturazione elettronica: arriva l’obbligo anche per i forfettari? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Fino a poche settimane fa sembrava ormai certezza, considerate le voci degli ultimi giorni, però, la situazione non dovrebbe mutare nemmeno per quest’anno. Parliamo dell’estensione dell’obbligo della Fatturazione elettronica anche al regime forfettario, con il Governo che pare abbia cambiato idea sull’includere le partite Iva tra i soggetti vincolati all’e-fattura. Per loro, al momento, la ricerca dei migliori strumenti per la Fatturazione elettronica non è ancora necessaria. Magari lo sarà in futuro, con i prossimi anni che, in questo senso, potrebbero essere quelli giusti per vedere la proposta concretizzarsi. I motivi per cui si stava valutando di estendere l’obbligo anche alle partite IVA La notizia dell’estensione della fattura ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 ottobre 2021) Fino a poche settimane fa sembrava ormai certezza, considerate le voci degli ultimi giorni, però, la situazione non dovrebbe mutare nemmeno per quest’anno. Parliamo dell’estensione deldellaal regimeo, con il Governo che pare abbia cambiato idea sull’includere le partite Iva tra i soggetti vincolati all’e-fattura. Per loro, al momento, la ricerca dei migliori strumenti per lanon è ancora necessaria. Magari lo sarà in futuro, con i prossimi anni che, in questo senso, potrebbero essere quelli giusti per vedere la proposta concretizzarsi. I motivi per cui si stava valutando di estenderealle partite IVA La notizia dell’estensione della fattura ...

