Farmaceutica e cura del corpo: Fine Foods acquisisce il controllo di Euro Cosmetic (Di lunedì 11 ottobre 2021) Verdellino. Fine Foods & Pharmaceuticals spa, società bergamasca di Zingonia-Verdellino che sviluppa e produce per conto terzi prodotti per l'industria Farmaceutica, nutraceutica e attiva anche nell'industria Cosmetica, dei biocidi e dei dispositivi medici, facendo seguito a quanto già reso noto al mercato lo scorso 21 settembre, comunica di aver acquisito la partecipazione di controllo di Euro Cosmetic spa, società con sede a Trenzano specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care (igiene, benessere e profumazione della persona), avendone rilevato circa il 72,9% del capitale sociale. Fine Foods & Pharmaceuticals ha acquistato 1.845.069 azioni di Euro Cosmetic da MD ...

