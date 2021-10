Facebook si decide a fermare la vendita illegale di terre della foresta amazzonica su Marketplace (Di lunedì 11 ottobre 2021) Foto: via UnsplashForse non in molti lo sapranno ma sul Marketplace di Facebook è possibile imbattersi in annunci di vendita di aree protette come quelli della foresta pluviale amazzonica, già minacciata dalle industrie del bestiame, dal disboscamento illegale e dalle attività minerarie. A scoprirlo era stata a febbraio un’inchiesta dalla Bbc. Ora però Facebook, travolto nelle ultime settimane da scandali e accuse con pochi precedenti, sta tentando di correre ai ripari per fermare queste vendite. Dopo mesi in cui il problema non è stato affrontato, la società di Mark Zuckerberg ha annunciato di avere cambiato le sue politiche commerciali per vietare esplicitamente la vendita di aree protette su ... Leggi su wired (Di lunedì 11 ottobre 2021) Foto: via UnsplashForse non in molti lo sapranno ma suldiè possibile imbattersi in annunci didi aree protette come quellipluviale, già minacciata dalle industrie del bestiame, dal disboscamentoe dalle attività minerarie. A scoprirlo era stata a febbraio un’inchiesta dalla Bbc. Ora però, travolto nelle ultime settimane da scandali e accuse con pochi precedenti, sta tentando di correre ai ripari perqueste vendite. Dopo mesi in cui il problema non è stato affrontato, la società di Mark Zuckerberg ha annunciato di avere cambiato le sue politiche commerciali per vietare esplicitamente ladi aree protette su ...

antocalderone : Facebook si decide a fermare la vendita illegale di terre della foresta amazzonica su Marketplace - deeguerrero : RT @dirittoallacura: Ogni giorno che la @EU_Commissione decide di non condividere le tecnologie per proteggere le persone dal coronavirus,… - nickdearden75 : RT @dirittoallacura: Ogni giorno che la @EU_Commissione decide di non condividere le tecnologie per proteggere le persone dal coronavirus,… - GlobalJusticeUK : RT @dirittoallacura: Ogni giorno che la @EU_Commissione decide di non condividere le tecnologie per proteggere le persone dal coronavirus,… - andfranchini : @cinziotta73 @valy_s Sono d’accordissimo sulla scelta ma dev’essere consapevole e informata non perché l’ho letto s… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook decide Ronciglione parteciperà alla marcia della pace Perugia - Assisi 2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email Print Telegram Ronciglione decide di non mancare a questo importante appuntamento che dal 1961 raduna decine di migliaia di persone da tutta Italia sotto un'...

Michetti: domenica e lunedì si decide futuro di Roma Così in un post su Facebook il candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti.

Scrittrice dona un rene e lo racconta su Facebook. Una collega le ruba la storia: è guerra legale Il Fatto Quotidiano Twitter Pinterest WhatsApp Email Print Telegram Ronciglionedi non mancare a questo importante appuntamento che dal 1961 raduna decine di migliaia di persone da tutta Italia sotto un'...Così in un post suil candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti.